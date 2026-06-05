長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏。暴力は許されるものではなく、再起を期すなら反省と雌伏の時を経なくてはならないだろう。阿部氏が思い出すべきは、かつての窮地のことではないか。【写真】「宅配屋シンちゃん」騒動阿部慎之助氏がかつて報じられた激撮スクープの誌面「届け物のため、帰宅途中に女性の自宅に寄った」と説明「家族と球団関係者に多大なるご迷惑をおかけしました」──現