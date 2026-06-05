日弁連の52ある単位会のうち少なくとも8つで、司法修習78期の新人弁護士が0人であることが分かった。例年どおり大都市圏に集中した形だ。2026年4月30日時点での日弁連登録データに基づき、弁護士登録番号が該当する1382人について、弁護士ドットコムが集計した。ただし、登録番号からの推計のため、78期以前の元裁判官や元検察官らも一部含まれている可能性がある。●6割超が東京3会へ78期の弁護士は3月25日に司法修習を終えた。0