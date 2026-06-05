◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ九鬼隆平捕手▽中日味谷大誠捕手、岡林勇希外野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ古市尊捕手▽中日木下拓哉捕手、ボスラー外野手▽ヤクルト小川泰弘投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハムマルティネス捕手▽オリックス窪田洋祐外野手▽ロッテ山崎剛内野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム柴田獅子投手、梅林優貴捕手▽オ