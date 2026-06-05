「GlaXfi BSP-24」。スタンドは別売 日本電気硝子と台湾のガラス加工メーカーGAITが共同開発した、Sonarion(ソナリオン)振動板を搭載したパッシブスピーカー「GlaXfi BSP-24」が、日本国内で販売開始された。価格はペア39万円で、カラーリングはウォールナット。振動板の成形からスピーカーユニット設計・製造、販売までをGAIT社が一貫して手がけている。 Sonarion Son