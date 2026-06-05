日本野球機構(NPB)は5日の公示を発表。日本ハムは3選手を入れ替えました。登録抹消されたのは柴田獅子投手と梅林優貴投手。2024年ドラフト1位のプロ2年目右腕である柴田投手は前日の広島戦で投打二刀流で出場。投げては4回被安打5(1本塁打含む)、与四球2、4奪三振、1失点の成績。打っては2打数無安打となりました。梅林選手は5月29日に今季初昇格を果たすも、2試合出場で5打数無安打となっています。昇格したのはマルティネス選手