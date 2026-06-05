元阪急外野手で、盗塁の世界記録保持者である福本豊氏（78）が5日、自身のインスタグラムを更新。阪神タイガースOBとの自撮り写真を公開した。福本氏は「今日は甲子園球場に行ってた福本豊です」と書き出し、「雨降ってたし、ちょっと肌寒かった。能見篤史くん、鳥谷敬くん、糸井嘉男くんに会いました」と明かした。そして「イケメン揃いや」と続け、「久しぶりの自撮りで上手く撮れてなくてごめんなさい」と写真を公開。試