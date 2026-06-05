皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長が5日にとりまとめた案の内容が明らかになりました。「立法府の総意」としてとりまとめられた案では、「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」との認識を共有した上で、皇族数確保の具体的方策として、（1）内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案（2）皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に