テレビ東京は5日、同局の「種から植えるTV」(日曜前11・30)において、視聴者プレゼントの抽選と発送を行っていなかったと公表し、謝罪した。約4年間に渡り、1700人分が未発送となっていたという。テレビ東京は「この度、当社が放送している番組『種から植えるTV』（毎週日曜日、午前11時30分放送）において、視聴者プレゼントの抽選および発送が一定の期間、行われていなかったことが判明しました」と公表し、「ご応募いただいた