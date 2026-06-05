俳優の今井暖大さんが自身のインスタグラムに、愛車との姿を投稿しています。 【写真を見る】【 今井暖大 】愛車・スカイラインV37「毎日練習頑張ってます！」フォロワー感嘆「ねねちゃんとのドライブデート楽しみ」今井さんはBalenciagaとNBAのコラボシャツにデニムのバレルパンツを合わせて、愛車・V37型スカイライン NISMOの前でポーズを取っています。 さらに今井さんは、運転席からウィンドウを開けて車の後部を見