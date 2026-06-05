５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告で、看護婦養成所の大ピンチが告げられ、ネットも驚きが広がった。女郎・夕凪を助けるために奔走するりん（見上愛）と直美（上坂樹理）。りんは、卯三郎（坂東彌十郎）から「廃娼運動」の記事を紹介され、夕凪が女郎を自由に辞めることができるヒントをもらいに、廃娼運動を行っている人物に会いに行くことにする。一方で病院では直美が夕凪を看護。自身も母