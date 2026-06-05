沖縄県で2024年、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の抗議活動中に、制止しようとした男性警備員を土砂搬出のダンプカーにひかせ死亡させたとして、県警は5日、重過失致死の疑いで、県内に住む無職女性（74）を書類送検した。