国土交通省の看板＝東京・霞が関国土交通省は5日、昨年10月の東急田園都市線の衝突脱線事故で信号の設定ミスがあったことを受けた鉄道各社の緊急点検が終了し、不備があったのは12事業者の計36駅に上ったと明らかにした。いずれも改修などの対応で安全を確保したとしている。事業者別ではJR東日本が最多の19駅、JR西日本が5駅、JR北海道が3駅と続き、他の9事業者は1駅ずつだった。調査を続けていたJR貨物に不備は確認されなか