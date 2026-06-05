事前合宿で誕生日を祝福される久保。左は菅原＝モンテレイ近郊（共同）久保は4日に25歳の誕生日を迎えた。2019年に日本歴代2番目の若さとなる18歳5日で代表デビューしたレフティーは、この1年の意気込みを問われ「欲張らずにW杯で勝てたらいい。まずは（初戦の）オランダ戦に向かっていい準備をしたい」と口にした。年下の選手が増える中で「面白い」と名指ししたのは21歳の塩貝（ウォルフスブルク）。「僕とはまた少し違った