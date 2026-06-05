お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演し、青春時代がよみがえった出来事について語った。この日の本番前、東京・有楽町の同局に到着したところ、「オールナイトニッポンMUSIC10」を放送していたという。パーソナリティーはタレント渡辺満里奈。岡村は「ちょうど満里奈さんの『MUSIC10』をやっていたんですけど、