15〜20年前の「ハゲ散らかした中年オヤジ」と、日焼けしたスキンヘッドに鍛え上げられた体の現在。同一人物とは思えない男性のビフォーアフター写真がXに投稿されると、「別人レベルでイケメン」「こんな変われるんですね」と、558万件を超えるインプレッションを集めました。【アフター写真】ここまで変わった！日焼けスキンヘッドの鍛えた姿投稿したのはボディメイクとサーフィンを趣味にしている、しらぴょんさん（@lonestars