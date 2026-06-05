マニア垂涎の「2階建てバス＆トレーラー」運転体験が凄かった日本旅行は2026年5月23日、「三菱ふそう二階建車エアロキング・日野プロフィア3軸牽引車トレーラー運転体験」を開催しました。この体験会は、西日本ジェイアールバスが所有する三菱ふそうの国産2階建て大型バス「エアロキング」と、大阪府の運送会社 藤原運輸が所有する大型トレーラー 日野「プロフィア」＋3軸車を運転できるという貴重なものになっています。