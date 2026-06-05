札幌市は、豊平区に設置した箱わなでクマ１頭を駆除したと発表しました。外見の特徴などから、５月上旬以降、羊ケ丘地区で断続的に出没していた個体と同一だとみられています。札幌市によりますと、市が豊平区羊ケ丘地区に設置した箱わなでクマを捕獲し、６月５日午前１０時半ごろ駆除したということです。クマは体長およそ１.２メートルのメスでした。豊平区羊ケ丘では５月３日以降、断続的にクマの出没が続いていて、市が