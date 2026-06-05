6日、薩摩地方は日中曇りで夜から雨。大隅地方は朝は曇り、お昼ごろから雨となり夜は雷を伴い激しく降る見込みです。種子島・屋久島地方は朝から雨で、傘をさしていても濡れるほど強まる所もありそうです。奄美地方も一日を通して雨で、雷を伴い激しく降る可能性があり、夜にかけては風も強まり横殴りの雨に注意が必要です。台湾付近の熱帯低気圧は、台風へ発達する可能性があり、周辺の海面水温の高さも後押ししています。今