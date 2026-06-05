熊本県の6月定例県議会が、5日に開会し、高校教育改革に向けた費用を盛り込んだ約183億円の一般会計補正予算案などが提出されました。 【写真を見る】熊本県が183億円の補正予算案提出高校教育改革に62億4100万円、熊本高校など4校をモデル校候補に 熊本高校などをモデル校候補に選定 議案説明の場で木村知事は、高校教育改革を先導するモデル校の候補として、菊池農業高校、天草工業高校、人吉高校、熊本高校の四つの高校を