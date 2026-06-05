お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。ゲストの俳優との関係を明かした。この日のゲストは舘ひろし。冒頭、大吉が「舘さんと華丸さんが結構仲良く話してるから、本番始まる前に」と振ると、華丸は「ゴルフの練習場でよくお会いしてる」とタジタジ。舘も「何度か」と応じた。大吉が「ほんとに覚えてますか？華丸のこと」と聞くと「もちろんです」とにこやかに応