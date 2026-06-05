退職代行サービス「モームリ」の運営会社の元社長に検察側は懲役2年を求刑しました。退職代行サービス「モームリ」を運営する「アルバトロス」の元社長・谷本慎二被告（37）、妻の志織被告（31）は弁護士資格がないにも関わらず、報酬目的で依頼者を弁護士に斡旋した罪に問われています。5日の裁判で検察側は慎二被告に懲役2年、志織被告に懲役1年6カ月をそれぞれ求刑しました。一方、「モームリ」側から依頼者の紹介を受けた罪な