タレントの藤本美貴（41）が5日、自身のインスタグラムを更新し、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）の手料理を紹介した。「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました旦那さんが夜ご飯作ってくれてた私の大好きなカルパッチョまである！！！笑」とつづり、5品が並んだ食卓の写真を公開。焼き魚、サーモンと白身魚のカルパッチョ、トマトのサラダに煮物。豆腐とエノキの味噌汁も添えられている。彩り