東京・立川市の住宅で起きた闇バイトグループによる窃盗事件で、指示役の男が逮捕されました。妹尾誠容疑者（39）は2025年12月、実行役らとともに立川市のアパートに侵入して現金約1000万円や財布など（約493万円相当）11点を盗んだ疑いが持たれています。この事件をめぐっては、すでに実行役など6人が逮捕されていて、妹尾容疑者は実行役のリクルートや犯行に使う道具の準備などを指示していたということです。妹尾容疑者は「借金