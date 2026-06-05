NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。ロッテはポランコ選手を抹消し、山粼剛選手を登録しました。ポランコ選手は慶弔休暇特例の対象選手として抹消に。球団広報からは「家族の出産のため本日5日、一時帰国しましたのでお知らせします」と発表されました。代替指名選手として登録となったのが、山粼選手。同日ロッテとの支配下契約を結んでいました。山粼選手は2017年ドラフト3位で国学院大から楽天に入団。昨オ