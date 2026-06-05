かに道楽は6月1日から、かに造りを主役に据えた「彩かに造り」を西日本地区27店舗で提供している。彩りかに造り五種盛○夏限定「彩かに造り」会席を提供冬の熱々なお鍋とは対照的に、夏の主役は繊細な管理が必要な「かに造り」。涼やかな器に氷を敷き詰め、その上に花のように盛り付け、「涼」を五感で感じる五種のお造りを用意した。ひとくち口に運ぶと、ひんやりとした喉越しと濃厚で上品な甘みが広がるという。みずみずしい夏の