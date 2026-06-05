ドン・キホーテは5月28日、都道府県別の「ご当地ドンペンフィギュア」(2,749円)を各都道府県内のドン・キホーテ系列店舗で順次販売開始した。ご当地ドンペン○全国47種のご当地ドンペンを制作同社の公式キャラクター「ドンペン」は、いまやドン・キホーテに欠かせない存在として、老若男女・国内外の多くの人に愛されている。ドンペン昨年47都道府県の出店達成を背景に、全国の店舗に所属し手書きPOPなどを作成するPOPライターが、