【これからの見通し】米雇用統計待ちに、中東情勢や株式市場の調整をにらみながら この後の海外市場では、米雇用統計発表が最大の注目イベントとなる。市場予想は、非農業部門雇用者数が8.8万人増と前回の11.5万人増から伸びが鈍化する見込み。失業率は4.3％と前回と同水準の予想となっている。インフレに影響するものとして、平均時給は前月比+0.3％（前回+0.2％）、前年比+3.4％（前回+3.6％）と予想されている。市場の反応