元ヤクルト監督の古田敦也氏が、５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏、千葉ロッテマリーンズ前監督の吉井理人氏とともに、「プロ野球の監督をもう一度やりたいか」について語った。古田氏が「やっぱり監督はやりたいですかね。もう一度チャンスがあったら」と投げかけた。吉井氏は、監督としての仕事が自分の中でまだはっきりとわか