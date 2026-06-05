Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は６日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの最終戦となる、プレーオフラウンド第２戦のアウェー・Ｊ２新潟戦に臨む。リーグ全体の７位をかけて戦う翌日の７日、川井健太監督は４５歳の誕生日を迎える。記念日前日の一戦で、勝利を期待する報道陣の問いかけに「それが一番良いですけどね」。そう笑顔で自身への“祝勝”を願いつつ「何にせよ勝って終わりたいなと。そのためには、選手には自信を持ってやって