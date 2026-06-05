◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、美浦トレセン開業２年目の美浦・田中勝春厩舎で初めてのＧ１出走となるシリウスコルト（牡５歳、父マクフィ）は、初騎乗の横山和生騎手が感触を確かめるようにダートコースでキャンター。指揮官は「今日はダートでいつも通り。ジョッキーが『いい馬だな』と言ってくれた」と鞍上の言葉を伝えた。枠番は６枠１２番とやや外寄り。「内に越した