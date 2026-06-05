◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武戦（５日・バンテリンドーム）中日は右太もも裏肉離れで離脱していた岡林勇希外野手が約２か月ぶりに１軍に復帰した。４月３日のヤクルト戦（神宮）で同箇所を痛め、同４日に出場選手登録を抹消されていた。２軍では５月２７日のロッテ２軍戦で実戦復帰し、６試合で打率２割７分８厘、１本塁打だった。替わりで不振のジェイソン・ボスラー外野手が２軍降格となった。２年目の今季