今年、創建１００年を迎える明治神宮外苑は５日、節目の年を記念して１１月１４日に神宮で東京六大学選抜とヤクルトの試合を実施することを発表した。「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」の名称で行われるもので、神宮を舞台にリーグ戦を開催する東京六大学の選抜選手と、本拠地としてペナントレースを戦うヤクルトの１軍メンバーが対戦する。過去には創建８０年（２００６年）と９０年（２０１６年）の際にも行われており