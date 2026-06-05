ダイエット中だけどフレンチトーストが食べたい！という方に試してほしいのが「豆腐」を使ったレシピ。絹豆腐・高野豆腐・冷凍豆腐など、豆腐の種類によって食感もいろいろ。今日はそんな豆腐で作るフレンチトースト4品をまとめてご紹介します。小麦粉が気になる方にもおすすめです！ ▼外カリッ、中ふんわり！絹豆腐と片栗粉だけで作れる 絹豆腐を滑らかになるまでよく混ぜ、片栗粉・卵・砂糖を加えるだけで生地が完成。フライ