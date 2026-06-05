5日（金）の日中は、西日本の雨は止んだところが多くなりました。北日本太平洋側〜関東はスッキリせず、気温もあまり上がりませんでした。これまでの1日の天気を振り返ります。■北日本太平洋側〜関東は低温日本海側で真夏日も日本の東海上にある、台風6号から変わった低気圧を回る湿った東寄りの風や、オホーツク海高気圧から吹き出す冷涼な風の影響で、北日本の太平洋側や関東は雲が多く、気温があまり上がっていません。午後3