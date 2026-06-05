俳優の恒松祐里が、6月9日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対中日ドラゴンズ戦の試合前に、セレモニアルピッチを務めることが決定した。【動画】日本流のあいさつをするグローグーに歓声当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマにしたイベントデー「STAR WARS NIGHT」を開催。恒松にとって人生初のセレモニアルピッチとなる。恒松は「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマ