防府競輪場のF1「競輪ワールドシリーズyab山口朝日放送杯」は最終日を迎えた。10Rはガールズ決勝。打鐘でマチルド・グロ（27＝フランス）が動き、パリ五輪2冠・エレセ・アンドルーズ（26＝ニュージーランド）はワンテンポ待ってスパート。アンドルーズをマークしていた久米詩は離れ、グロを追走したアンドルーズが最後の直線に入ったところでかわし、優勝を決めた。2位入線はグロ、3位入線は吉岡詩織、久米は4位での入線とな