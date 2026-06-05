今年の本屋大賞にノミネートされた10作品のうち、『エピクロスの処方箋』と『ありか』の2作品を手がけたのが創業6年の「水鈴社」です。本屋大賞にノミネートされた当時は編集者が1人でした。編集者が2人加わった現在でもスタッフはわずか10人の小さな会社が、何故このような快挙を成し遂げることができたのでしょうか。「水鈴社」が一作一作にこだわるワケを取材しました。【写真を見る】編集者1人で本屋大賞ノミネート2作品！作家