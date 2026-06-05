群馬クレインサンダーズは6月5日、藤井祐眞との2026－27シーズン選手契約が基本合意に達したことを発表した。 現在34歳の藤井は、178センチ75キロの177センチ76キロのポイントガード兼シューティングガード。藤枝明誠高校、拓殖大学を経て、2014年に東芝ブレイブサンダース神奈川（現川崎ブレイブサンダース）でキャリアを始めた。10シーズン在籍したのち群馬へ移