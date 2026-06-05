◎経済統計・イベントなど ◇６月８日 ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １５：００独・製造業新規受注 ※オーストラリア市場が休場 ◇６月９日 ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：５０日・マネーストック ０９：３０豪・ウエス