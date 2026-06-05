日本駐車場開発がこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表しており、売上高３１１億７００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益７０億１６００万円（同５．６％増）、純利益４２億８００万円（同１１．６％増）となった。 重点エリアにおけるマンション附置駐車場へのサブリース提案を強化した駐車場事業が同期間として売上高・営業利益ともに過去最高を更新。また、