５日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落。相場をけん引してきたＡＩ・半導体株などに利益確定売りが膨らみ軟調に推移した。 大引けの日経平均株価は前日比８８２円５７銭安の６万６５８８円１２銭。プライム市場の売買高概算は２２億２８９５万株。売買代金概算は９兆８５３５億円となった。値上がり銘柄数は１１９６と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３４０、変わらずは２８銘柄だった。 前日の米株式市場では