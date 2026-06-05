FIFA（国際サッカー連盟）は2日、FIFAワールドカップ2026に出場する全48カ国の代表チームのメンバーが確定したことを発表した。その中で、今回は各国代表チームの“国内組”および“海外組”の割合を紹介する。日本代表は5月15日、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーの26名を発表した。ほとんどの選手が普段はヨーロッパのクラブでプレーしており、Jリーグのクラブに所属する選手は26名中3名のみ、GK早川友基（鹿島アントラ