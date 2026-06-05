マンチェスター・シティがイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に向けてオファーを提示したものの、ノッティンガム・フォレストに拒否されたようだ。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。10年間に渡って指揮を執ったジョゼップ・グアルディオラ監督に加え、イングランド代表DFジョン・ストーンズ、ポルトガル代表MFベルナルド・シルバという功労者もクラブを去ることとなったマンチェスター・