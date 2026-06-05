ナポリは4日、アントニオ・コンテ監督およびスタッフとの契約解除で合意に達したことを発表した。先月24日に行われたセリエA最終節後に「（アウレリオ・デ・ラウレンティス）会長に、私たちのプロジェクトが終わりに近づいていると感じており、計画変更はあり得ないと伝えた。チームにまとまりのある環境を築くことができず、それによって、他チームと競争するのが難しくなった」と今シーズン限りでの退任を明言していたコンテ