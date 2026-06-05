北中米ワールドカップに臨む日本代表が、事前キャンプ地のモンテレイで練習場の変更を余儀なくされた。 チームは当初、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、天候の影響とピッチコンディション不良により、３日はU-19日本代表が使用する大学施設で練習を実施。しかし、こちらもピッチが固く芝の状態も芳しくなかったため、４日はモンテレイ（メキシコ１部）の練習場で全体トレーニングを行なった。