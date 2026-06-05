セレクトショップ「FREAK’S STORE」を運営するデイトナ・インターナショナルは、公式オンラインストア「Daytona Park」で、まるで実店舗にいるような体験ができる新サービス「バーチャルストア」を6月2日に正式リリースした。オンラインショッピングの概念を大きく変えるこの新サービスは、単なるECサイトを超えた体験型ショッピングになっている。●店内を“歩く”感覚で商品と出会う新しい買い物体験今回のバーチャルストア