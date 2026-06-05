カンファレンスリーグ（ECL）決勝に出場した影響で、アイスランド戦は招集外となった日本代表のMF鎌田大地（クリスタル・パレス）が現地６月４日、メキシコ・モンテレイでの練習後、囲み取材に応じた。パレス２年目で、昨シーズンのFAカップ制覇に続いてECLのタイトルを手にした29歳は、フランクフルト時代にDFBポカールとヨーロッパリーグ優勝を経験している。なぜカップ戦でそれほど勝てるのか。本人は「“持っている”と