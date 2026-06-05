【写真＆動画】目黒蓮×ブルガリのスペシャルムービー／『Precious』表紙・誌面カット・未掲載カット 雑誌『Precious』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）のスペシャルムービーが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮、カナダの自然の中でブルガリの煌めきをまとう 投稿では、「BVLGARI×目黒 蓮自然の神秘と呼応する『ブルガリ』の煌めきに触れて」として、動画を公開した。 動画には、カナダ