5日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比2ポイント高の3954.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万441枚だった。この日のTOPIXの現物終値3949.09ポイントに対しては5.41ポイント高。 株探ニュース