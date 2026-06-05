5日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比21ポイント高の758ポイントで取引を終えた。出来高は6199枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値765.45ポイントに対しては7.45ポイント安。 株探ニュース